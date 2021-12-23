«Севилья» поспорит с «Барселоной» за Кавани
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани попал в сферу интересов очередного испанского клуба. Вслед за «Барселоной», в которую 34-летнего уругвайца сватают в последние недели, в гонку за подписанием Кавани вступила «Севилья». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Кавани, который присоединился к «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года, в конце сезона станет свободным агентом, а уже с 1 января сможет вести переговоры с другими командами напрямую. Сообщалось, что Кавани может разорвать контракт с английской командой, чтобы форсировать переход в «Барселону».
Кавани в нынешнем сезоне забил один гол в пяти матчах английской Премьер-лиги.
«Барселона» в следующем туре испанской Ла Лиги сыграет с «Мальоркой», «Севилья» встретится с «Кадисом».
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