Буффон: Доннарумма может обойти остальных топовых вратарей в течение года

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за туринский «Ювентус», высказался о своём будущем.

«Я бы хотел переехать в Мексику или США и играть там в футбол. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться. То, что я не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру.

Облак, Куртуа, Доннарумма, Нойер, тер Штеген и Навас являются лучшими вратарями мира. Я ставлю их всех на один уровень, но Джанлуиджи может обойти остальных буквально в течение года. У него есть необходимый потенциал», — цитирует Буффона Calciomercato.