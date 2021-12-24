Выписавшийся из больницы Пеле опубликовал своё фото с улыбкой на лице

Выписавшийся из больницы легенда бразильского футбола Пеле опубликовал свежий пост в «Инстаграме».



«Улыбка на фотографии не просто так. Как я вам и обещал, Рождество я проведу с семьей. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения», — прокомментировал Пеле свою фотографию, на которой он изображён с улыбкой на лице.

Ранее сообщалось, что Пеле выписан из больницы, но он продолжит лечение опухоли в толстой кишке.



81-летний Пеле был госпитализирован 8 декабря. Позднее дочь Пеле Кели Насименто сообщила, что госпитализация была плановой.



Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».



В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.