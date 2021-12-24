Кришито получил предложение из Америки

Защитник и капитан «Дженоа» Доменико Кришито может продолжить карьеру в американской лиге МЛС. 34-летний итальянец получил предложение от клуба «Торонто», информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «Торонто» предложил Кришито двухлетний контракт, однако футболист больше склоняется к варианту остаться в «Дженоа».

Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру именно в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вновь вернулся в стан «грифонов».

В сезоне-2021/2022 Кришито провёл за «Дженоа» 16 матчей во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.