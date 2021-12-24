«Велес» объявил об уходе воспитанника «Спартака» Лопатина
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Нападающий «Велеса» Даниил Лопатин покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».
21-летний форвард присоединился к команде в июле нынешнего года, перейдя в статусе свободного агента. В 27 матчах за «Велес» Лопатин забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Контракт футболиста истекал летом 2024 года.
Лопатин — воспитанник московского «Спартака». Он находился в системе клуба с 2014 года, когда перешёл из академии казанского «Рубина». В 2019 году Лопатин перебрался в «Родину». На счету нападающего выступления за молодёжные сборные России до 16, 17 и 18 лет.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги «Велес» с 33 очками в 25 турах занимает в турнирной таблице 10-е место.
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