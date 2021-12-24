Рыночная стоимость Роналду снизилась на € 10 млн

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков английской Премьер-лиги. Изменение коснулось и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чья стоимость снизилась с € 45 до € 35 млн.



36-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский форвард в 13 матчах Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.

Контракт Роналду истекает в 2023 году. Максимальной рыночной стоимости по версии Transfermarkt нападающий достигал в 2014 году (€ 120 млн), когда выступал за мадридский «Реал».



В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом».

Роналду уверенно забивает с точки в матче с «Норвичем»:

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