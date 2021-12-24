Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шкриньяр не исключил уход из «Интера»

Шкриньяр не исключил уход из «Интера»
Комментарии

Защитник итальянского «Интера» Милан Шкриньяр не исключил, что может покинуть команду. Однако футболист отмечает, что чувствует себя комфортно в стане чемпионом Италии.

«Я не думаю об уходе, мне хорошо в «Интере». Однако никогда не знаешь, что может произойти. Мы ещё не вели переговоры о продлении контракта, ведь он заканчивается только в 2023 году», — приводит слова Шкриньяра Corriere della Sera.

26-летний Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года за € 34 млн. В нынешнем сезоне словацкий защитник в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов забил три гола. Рыночная стоимость футболиста согласно данным портала Transfermarkt оценивается в € 60 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Шкриньяра заинтересованы клуба Английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

Новость по теме
Конте хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021