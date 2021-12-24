Шкриньяр не исключил уход из «Интера»

Защитник итальянского «Интера» Милан Шкриньяр не исключил, что может покинуть команду. Однако футболист отмечает, что чувствует себя комфортно в стане чемпионом Италии.
«Я не думаю об уходе, мне хорошо в «Интере». Однако никогда не знаешь, что может произойти. Мы ещё не вели переговоры о продлении контракта, ведь он заканчивается только в 2023 году», — приводит слова Шкриньяра Corriere della Sera.
26-летний Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года за € 34 млн. В нынешнем сезоне словацкий защитник в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов забил три гола. Рыночная стоимость футболиста согласно данным портала Transfermarkt оценивается в € 60 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Шкриньяра заинтересованы клуба Английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.
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