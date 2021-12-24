«Интер» может усилиться Белотти зимой

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может пополнить ряды миланского «Интера». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский футболист настроен сменить команду, и миланцы могут уже зимой провести с ним переговоры и заключить соглашение. Белотти не может договориться с «Торино» о продлении контракта.

28-летний Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил два гола и отдал голевую передачу в девяти матчах чемпионата страны. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Летом 2021 года Белотти в составе национальной сборной стал чемпионом Европы. «Торино» с 25 очками в 19 турах итальянской Серии А идёт на 11-м месте турнирной таблицы.