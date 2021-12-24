Мэр Казани: «Рубину» надо помочь с деньгами, тогда они будут чемпионами

Мэр Казани и бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что бюджет казанского футбольного клуба не достаточен для борьбы за победу в чемпионате России.

«Леонид Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного — денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим. Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база — великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», — цитирует Метшина ТАСС.

На данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Слуцкого набрали 22 очка в 18 играх национального первенства.