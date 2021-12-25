Грилиш: если за тебя заплатили € 118 млн, люди будут спрашивать – стоишь ли ты этих денег

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о высокой стоимости своего перехода из «Астон Виллы».
«Если за тебя заплатили € 118 млн, ты оказываешься в ситуации, когда люди задаются вопросом, действительно ли ты стоишь этих денег – где голы, где передачи? Я понимаю это, но я рассматриваю как признание тот факт, что клуб захотел потратить на меня столько денег, и я надеюсь, что смогу отплатить ему голами и титулами», – цитирует Грилиша Sky Sports.
Ранее полузащитники «Сити» Джек Грилиш и Фил Фоден были замечены на вечеринке вскоре после победы над «Лидсом» (7:0) в 17-м туре АПЛ. После этого они не попали в стартовый состав на игру 18-го тура с «Ньюкаслом» (4:0). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его игроки должны показывать правильные стандарты поведения не только на поле, но и за его пределами.
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