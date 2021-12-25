Вратарь «Ростова» Максим Рудаков перешёл в «Хонку» на правах аренды
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Вратарь «Ростова» Максим Рудаков перешёл в финский клуб «Хонка» на правах аренды, сообщает пресс-служба российской команды. Арендное соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2022 года в чемпионате Финляндии.
«Желаем Максиму успешных выступлений!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Напомним, Рудаков стал игроком «Ростова» в 2020 году. В нынешнем сезоне голкипер пока не выступал за российский клуб.
«Ростов» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов».
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