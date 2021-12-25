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Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом 2021 года в Узбекистане

Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом 2021 года в Узбекистане
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Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистам 2021 года в Узбекистане, сообщает пресс-служба ассоциации футбола страны (АФУ) в «Инстаграме».

Голосование проводилось среди журналистов. Эта награда стала второй для Шомуродова — в 2019 году нападающий также был признан лучшим футболистом Узбекистана. Тогда Шомуродов играл в составе «Ростова».

Напомним, Шомуродов выступал за ростовский клуб с 2017 по 2020 год. Всего нападающий принял участие в 91 матче за «Ростов» и забил 18 голов. Осенью прошлого года Шомуродов перешёл в «Дженоа», а в августе 2021 года стал игроком «Ромы». Соглашение Шомуродова с римлянами рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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