Футболисты «Барселоны» не получили рождественские подарки от руководства клуба

Футболисты «Барселоны» не получили рождественские подарки от руководства испанского клуба, сообщает AS.



Ранее клуб старался поощрять игроков в Рождество и дарил им цифровую технику. В 2020 году нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, тогда выступавший за «Барселону», подарил партнёрам по команде кошельки от известного французского бренда. По информации источника, в этом году руководство «Барселоны» во главе с Жоаном Лапортой приняло решение воздержаться от рождественских подарков из-за финансовых трудностей.



«Барселона» в 18 матчах набрала 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (46). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».