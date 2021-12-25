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Два клуба АПЛ заинтересованы в переходе Курзавы, который хочет уйти из «ПСЖ»

Два клуба АПЛ заинтересованы в переходе Курзавы, который хочет уйти из «ПСЖ»
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Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава планирует покинуть французскую команду. Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны итальянского «Лацио». По сведениям источника, в услугах французского игрока заинтересованы «Ньюкасл» и «Эвертон». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Il Messagero.

29-летний Курзава перешёл в «ПСЖ» в 2015 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в матче Суперкубка Франции, проведя на поле девять минут. Контракт защитника с клубом истекает в 2024 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 9 млн.

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