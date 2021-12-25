Вейналдум может вернуться в «Ливерпуль»

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум рассматривает возможность ухода из команды в клуб английской Премьер-лиги. Нидерландский полузащитник может вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Mirror.
31-летний Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. По сведениям источника, футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол в «Ньюкасле» и «Ливерпуле».
В нынешнем сезоне Вейналдум в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Жоржиньо рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 26 декабря 2021
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 25 декабря 2021
-
23:49
-
23:32
-
23:26
-
22:58
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:34
-
21:27
-
21:09
-
20:36
-
20:33
-
20:17
-
20:04
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
18:47
-
18:42
-
18:26
-
18:21
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:01
-
16:32