Вейналдум может вернуться в «Ливерпуль»

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум рассматривает возможность ухода из команды в клуб английской Премьер-лиги. Нидерландский полузащитник может вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Mirror.



31-летний Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. По сведениям источника, футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол в «Ньюкасле» и «Ливерпуле».



В нынешнем сезоне Вейналдум в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Жоржиньо рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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