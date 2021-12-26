Рангник рассказал, зачем «Манчестер Юнайтед» нужен спортивный психолог

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, как психолог может помочь команде. Ранее стало известно, что в тренерский штаб «МЮ» вошёл немецкий спортивный психолог Саша Ленсе.

«В каждом клубе есть специалисты по работе с вратарями, защитниками, полузащитниками и нападающими, тренеры по физподготовке. В некоторых клубах количество людей в тренерском штабе больше, чем количество футболистов.

Если для вас важно то, как думают игроки, персонал и тренеры, как работает их мозг, то абсолютно логично нанять в свою команду лучшего эксперта в этой области.

Всё это нужно для того, чтобы помочь сконцентрироваться на правильных вещах. Для развития игроков необходимо, чтобы их мозг помогал их телу выступать на высоком уровне.

Это то, что важно для любого крупного клуба, а «МЮ» является одним из лучших клубов мира», – приводит слова Рангника Sky Sports.

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