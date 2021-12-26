Матич рассказал о работе с Рангником в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о работе с новым главным тренером клуба Ральфом Рангником.

«Конечно, мы очень хотим играть. Как вы знаете, у нас были проблемы с коронавирусом. Наконец-то мы все вернулись. Мы готовы. Мы понимаем идеи главного тренера и то, во что он хочет сыграть. Это всего понемногу, не только прессинг. Вы должны быть готовы физически и хорошо играть тактически. У нас в составе достаточно талантливых игроков, чтобы быстро разбираться и играть так, как он хочет», — приводит слова Матича Daily Mail.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 27 декабря.

Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче с «Норвичем».

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