Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матич рассказал о работе с Рангником в «Манчестер Юнайтед»

Матич рассказал о работе с Рангником в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о работе с новым главным тренером клуба Ральфом Рангником.

«Конечно, мы очень хотим играть. Как вы знаете, у нас были проблемы с коронавирусом. Наконец-то мы все вернулись. Мы готовы. Мы понимаем идеи главного тренера и то, во что он хочет сыграть. Это всего понемногу, не только прессинг. Вы должны быть готовы физически и хорошо играть тактически. У нас в составе достаточно талантливых игроков, чтобы быстро разбираться и играть так, как он хочет», — приводит слова Матича Daily Mail.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 27 декабря.

Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче с «Норвичем».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
Рангник рассказал, зачем «Манчестер Юнайтед» нужен спортивный психолог
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021