Хосеп Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что «Барселона» близка к приобретению полузащитника «горожан» Феррана Торреса.



«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Ферран Торрес и «Барселона»? Пока нет официальной информации. Я знаю, что ведутся переговоры и стороны близки к договорённости, это всё. Когда клуб выступит с официальным объявлением, тогда всё станет известно», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Ранее стало известно, что стороны договорились о сумме в размере € 55 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Однако, чтобы осуществить переход, «Барсе», в соответствии с законами испанской Примеры, необходимо разгрузить зарплатную ведомость.



Ферран Торрес выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне испанский футболист в четырёх матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт игрока истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Торреса в € 50 млн.

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