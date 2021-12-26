Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг не хочет переходить в «Кадис»
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Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг пока не хочет переходить в «Кадис» на правах аренды, информирует нидерландское издание ED. Футболист ждёт предложений от более престижных клубов.
Ранее Mundo Deportivo сообщил, что «Кадис», занимающий предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги, договорился об аренде де Йонга до конца сезона. 31-летний футболист выступает за «Барселону» на правах аренды, его контракт принадлежит «Севилье» и рассчитан до 2023 года.
В этом сезоне де Йонг принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил один гол.
Единственный гол Люка де Йонга в этом сезоне — в ворота «Леванте»:
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