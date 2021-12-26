Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» готовит € 20 млн для покупки защитника «Барселоны»

«Ньюкасл» готовит € 20 млн для покупки защитника «Барселоны»
Комментарии

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити входит в сферу интересов английского «Ньюкасла». «Сороки» готовы предложить за футболиста € 20 млн. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, «Ньюкасл» хочет укрепить линию обороны в январе и видит в Юмтити футболиста, способного добавить надёжности центру защиты команды. Также источник сообщает, что главный тренер «Барселоны» Хави сказал, что защитник не входит в его планы, но Юмтити не собирается уходить из клуба. «Ньюкасл» планирует увеличить французскому игроку зарплату, чтобы переманить в свой клуб.

28-летний Юмтити в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Испании.

Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
Триппьер может перейти в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021