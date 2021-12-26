«Ньюкасл» готовит € 20 млн для покупки защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити входит в сферу интересов английского «Ньюкасла». «Сороки» готовы предложить за футболиста € 20 млн. Об этом сообщает El Nacional.



По сведениям источника, «Ньюкасл» хочет укрепить линию обороны в январе и видит в Юмтити футболиста, способного добавить надёжности центру защиты команды. Также источник сообщает, что главный тренер «Барселоны» Хави сказал, что защитник не входит в его планы, но Юмтити не собирается уходить из клуба. «Ньюкасл» планирует увеличить французскому игроку зарплату, чтобы переманить в свой клуб.

28-летний Юмтити в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Испании.

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