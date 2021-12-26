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Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче с «Лестером»

Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче с «Лестером»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о разгромной победе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (6:3).

«Это была игра в Boxing Day. Это была хорошая игра, в которой мы заработали три очка. Будем продолжать в том же духе. Качество наших игроков позволяет забивать. Ни тренер, ни тактика не сможет сделать это без мастерства игроков.

Тем не менее странная игра. Даже при счёте 4:0 в первом тайме им удавалось выходить в нападение с помощью хороших передач. У «Лестера» качественные игроки. Они – мастера контратак.

Во втором тайме «Лестер» поменял игру. Они не прессинговали. Это был напряжённый матч. При этом нельзя сказать, что мы плохо играли во втором тайме», — цитирует Гвардиолу BBC.

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