Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о разгромной победе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (6:3).
«Это была игра в Boxing Day. Это была хорошая игра, в которой мы заработали три очка. Будем продолжать в том же духе. Качество наших игроков позволяет забивать. Ни тренер, ни тактика не сможет сделать это без мастерства игроков.
Тем не менее странная игра. Даже при счёте 4:0 в первом тайме им удавалось выходить в нападение с помощью хороших передач. У «Лестера» качественные игроки. Они – мастера контратак.
Во втором тайме «Лестер» поменял игру. Они не прессинговали. Это был напряжённый матч. При этом нельзя сказать, что мы плохо играли во втором тайме», — цитирует Гвардиолу BBC.
Стерлинг забивает шестой мяч «горожан» в ворота «Лестера»:
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