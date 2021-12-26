Ташуев — о Дзюбе: будь добр, терпи критику, ты получаешь за это большие деньги

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев поделился мнением о критике болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Он взрослый парень, который уже через многое прошёл в жизни. Вспомните: у него были различного рода аренды из «Спартака», и из «Зенита» он уходил на полгода в тульский «Арсенал». В футболе критика бывает в адрес любого – нужно обращать на неё меньше внимания и лучше работать.



На ЧМ-2018 Дзюба был в большом порядке и стал именем нарицательным, все кричали, что он герой. А то, что его критикуют сейчас, это неотъемлемая часть профессии. Он же был в своё время доволен тем, что его восхваляли, правильно? А сегодня он должен проявлять выдержку. Будь добр, терпи критику, ты получаешь за это большие деньги, дорогой мой.



Ещё раз говорю: так бывает у всех футболистов и тренеров. Вчера тебя поднимали до небес, а завтра ты можешь упасть на самое дно. Болельщики имеют полное право тебя критиковать – как и журналисты, для которых это работа», — цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».