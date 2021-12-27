«Брайтон» прервал серию из 11 матчей без побед в АПЛ, обыграв «Брентфорд»

«Брайтон» одержал победу над «Брентфордом» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 34-й минуте открыл Леандро Троссард, ему ассистировал Энок Мвепу.

Гол Троссарда:

На 42-й минуте Нил Мопе с передачи Якуба Модера удвоил преимущество «Брайтона». Этот гол стал последним в матче.

Гол Мопе:

Для «Брайтона» эта победа стала первой в АПЛ с сентября, команда не побеждала 11 туров. «Брайтон» набрал 23 очка и занимает девятое место в таблице. «Брентфорд», у которого 20 баллов, идёт 13-м.

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