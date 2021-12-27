Сергей Бородкин избран президентом Крымского футбольного союза

Крымский футбольный союз (КФС) на официальном сайте объявил, что новым президентом организации стал Сергей Бородкин.



Выборы главы организации состоялись 24 декабря на внеочередном общем собрании членов КФС. Решение о назначении Бородкина было принято единогласно. Ранее пост президента организации занимал Юрий Ветоха.



Напомним, Крымский футбольный союз был создан в 2015 году при содействии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со специальным статусом. Именно тогда президентом организации стал Ветоха, который также занимает пост депутата крымского парламента. В региональном чемпионате выступают восемь команд, турнир проходит в четыре круга (28 туров). Действующий чемпион — «Севастополь».