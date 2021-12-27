Сергей Бородкин избран президентом Крымского футбольного союза
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Крымский футбольный союз (КФС) на официальном сайте объявил, что новым президентом организации стал Сергей Бородкин.
Выборы главы организации состоялись 24 декабря на внеочередном общем собрании членов КФС. Решение о назначении Бородкина было принято единогласно. Ранее пост президента организации занимал Юрий Ветоха.
Напомним, Крымский футбольный союз был создан в 2015 году при содействии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со специальным статусом. Именно тогда президентом организации стал Ветоха, который также занимает пост депутата крымского парламента. В региональном чемпионате выступают восемь команд, турнир проходит в четыре круга (28 туров). Действующий чемпион — «Севастополь».
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