У Okko появилась функция переключения камер в футбольных трансляциях

Сегодня, 27 декабря, Okko первым из ОТТ-сервисов в России открыл возможность переключения между камерами во время просмотра футбольных матчей. Теперь пользователи смогут сами режиссировать трансляции, выбирая точки обзора.



Подписчикам Okko Спорт будут доступны пять камер: стандартная динамическая, тактическая широкоугольная, направленная в центр поля, камера за воротами, а также две камеры в штрафных зонах. Функция переключения камер в Okko Спорт будет открыта для избранных матчей английской Премьер-лиги c 19-го тура при просмотре через веб-браузер. Карточки игр с возможностью выбора альтернативных точек обзора на okko.sport отмечены стикером «выбор камеры».



«Когда-то Okko стал одним из первых сервисов в мире, запустивших спортивные трансляции на OTT-платформе. С тех пор мы добавили огромное количество функций – от возможности выбора звуковой дорожки и переключения между матчами до live-трансляций в 4K, расширили продуктовое предложение до мультиспортивного сервиса, в котором представлены футбол, MMA, теннис и баскетбол. Сегодня мы продолжаем историю спортивных инноваций, открывая нашим пользователям функцию переключения между камерами во время просмотра матчей английской Премьер-лиги. Уверен, подписчики оценят возможность лично режиссировать трансляции, выбирая точки обзора», — отметил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.



Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем английской Премьер-лиги, чемпионата Испании, Кубка Италии, MLS, Кубка и чемпионата Аргентины, отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Okko Спорт является эксклюзивным вещателем Лиги наций УЕФА в сезонах-2022/2023, 2024/2025 и 2025/2026 и европейских квалификационных матчей к чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 года, а также к чемпионату мира по футболу 2026 года. Okko также покажет товарищеские встречи, проводимые под эгидой УЕФА в период с 1 июня 2022 года до чемпионата Европы по футболу – 2028. Okko Спорт эксклюзивно показывает Кубок Европы по баскетболу, MMA-турниры Bellator, Brave CF, PFL, теннисные турниры ATP 250 и WTA 250, 500, 1000.

Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть трансляции можно одновременно на трёх устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах. Мультимедийный сервис Okko входит в группу компаний «СберИнтертеймент», объединяющую развлекательные активы экосистемы Сбера.