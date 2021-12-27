Источник: «Спартак» претендует на Мхитаряна

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На 32-летнего армянина претендует московский «Спартак», информирует Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.
Согласно сведениям источника, «Рома» не хочет продлевать с Мхитаряном контракт, который рассчитан до следующего лета. Уже с февраля Генрих сможет свободно вести переговоры с любым клубом, к которому впоследствии присоединится на правах свободного агента. Одним из претендентов на армянина является «Спартак».
Напомним, Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провёл за «волков» 23 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Ранее армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», а также за донецкие «Шахтёр» и «Металлург».
- 27 декабря 2021
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