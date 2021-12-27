«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 27 на 28 декабря мск состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Роберт Джонс.



«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) – на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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