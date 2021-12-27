«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 27 на 28 декабря мск состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Роберт Джонс.
«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) – на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 27 декабря 2021
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:33
-
19:23
-
19:07
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
17:50
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
16:54
-
16:44
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
15:59