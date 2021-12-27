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Экс-хавбек «Арсенала»: Эдегор начинает быть «десяткой» и вести команду за собой

Экс-хавбек «Арсенала»: Эдегор начинает быть «десяткой» и вести команду за собой
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Бывший полузащитник «Арсенала» Перри Гроувз высказался о хавбеке «канониров» Мартине Эдегоре.

«Сначала я действительно волновался за Эдегора, потому что было видно, что он невероятно талантливый парень, но он не доминировал в матчах.

Мы наблюдали за Месутом Озилом, и иногда он разочаровывал. Хотелось, чтобы он брал игру на себя и на позиции «десятки» вёл команду за собой.

Эдегор только начинает делать эту роль своей — забивает голы и отдаёт передачи. Игра рядом с Ляказеттом помогает ему, как и то, что на флангах действуют Сака и Мартинелли», — цитирует Гроувза talkSPORT.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Эдегор сыграл в 17 матчах, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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