Экс-хавбек «Арсенала»: Эдегор начинает быть «десяткой» и вести команду за собой

Бывший полузащитник «Арсенала» Перри Гроувз высказался о хавбеке «канониров» Мартине Эдегоре.
«Сначала я действительно волновался за Эдегора, потому что было видно, что он невероятно талантливый парень, но он не доминировал в матчах.
Мы наблюдали за Месутом Озилом, и иногда он разочаровывал. Хотелось, чтобы он брал игру на себя и на позиции «десятки» вёл команду за собой.
Эдегор только начинает делать эту роль своей — забивает голы и отдаёт передачи. Игра рядом с Ляказеттом помогает ему, как и то, что на флангах действуют Сака и Мартинелли», — цитирует Гроувза talkSPORT.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Эдегор сыграл в 17 матчах, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Норвич» — «Арсенал»:
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