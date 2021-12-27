«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» в январе

Полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает AS.
По информации источника, английский клуб хочет подписать хавбека во время зимнего трансферного кона. «Реал» не хочет летом бесплатно потерять футболиста, поэтому «сливочные» заинтересованы в трансфере.
Ранее стало известно, что главный тренер мадридского клуба не рассчитывает на 29-летнего игрока. Действующий контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, Иско перешёл в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 7 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. В составе «Реала» Иско — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), а также обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017, 2019/2020) Испании.
Видеообзор матча 21-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал»:
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