Джеррард определился с основной трансферной целью «Астон Виллы» на январь

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет видеть в команде полузащитника «Рейнджерс» Глена Камару, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, финн может пополнить состав «львов» в зимнее трансферное окно. Шотландский клуб знает об интересе Джеррарда к хавбеку и готов отпустить его в «Астон Виллу». Английский специалист хорошо знаком с возможностями Камары, поскольку ранее возглавлял «Рейнджерс».
Камара выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, перейдя туда из «Данди» за € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 6 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии Камара принял участие в 18 матчах, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси»:
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