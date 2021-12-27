Джеррард определился с основной трансферной целью «Астон Виллы» на январь

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет видеть в команде полузащитника «Рейнджерс» Глена Камару, сообщает TEAMtalk.



По информации источника, финн может пополнить состав «львов» в зимнее трансферное окно. Шотландский клуб знает об интересе Джеррарда к хавбеку и готов отпустить его в «Астон Виллу». Английский специалист хорошо знаком с возможностями Камары, поскольку ранее возглавлял «Рейнджерс».



Камара выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, перейдя туда из «Данди» за € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 6 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии Камара принял участие в 18 матчах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси»:

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