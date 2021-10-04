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«Вон из Киева, ржавые». Ультрас киевского «Динамо» вывесили баннер над фан-шопом «Шахтёра»

«Вон из Киева, ржавые». Ультрас киевского «Динамо» вывесили баннер над фан-шопом «Шахтёра»
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Фанаты киевского «Динамо» повесили баннер над вывеской брендового магазина донецкого «Шахтёра» в центре столицы. 25 сентября донецкий клуб открыл фан-шоп на НСК «Олимпийский» рядом с магазином киевской команды.

«Вон из Киева, ржавые», — гласит надпись на баннере.

Фото: ua.tribuna.com

Накануне, 3 октября, киевское «Динамо» встречалось с донецким «Шахтёром» в матче украинской Премьер-лиги. Игра завершилась ничьей со счётом 0:0. Напомним, с мая 2020 года НСК «Олимпийский» в Киеве является основной ареной «Шахтёра».

Киевское «Динамо» в 10 матчах набрало 26 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2021/2022. Донецкий «Шахтёр» (23) — на 2-м месте. Действующий чемпион страны — киевское «Динамо».

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