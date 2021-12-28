Гаджиев: самое яркое событие 2021 года — выступление «Спартака»

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев рассказал, чем ему запомнился уходящий 2021 год.
«Лучшие футболисты России в 2021 году? Сложно сказать. Для меня открытием года стал Арсен Захарян. Как игрок больше всего запомнился Гамид Агаларов. Для меня они два наиболее заметных игрока в 2021 году. Матвея Сафонова тоже выделю, выручал сборную в этом году.
Что запомнилось больше всего? Самое яркое событие этого года – выступление «Спартака». Девятое место в РПЛ и победа в группе Лиги Европы», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днём».
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.
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