Селихов: в РПЛ «Спартак» возил соперников, но проигрывал. А когда играл плохо — побеждал

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов признался, что не понимает тенденцию результатов красно-белых в сезоне-2021/2022.

«В РПЛ, когда мы играли хорошо, реально возили, сто моментов не забивали за игру — мы почему-то проигрывали. А когда на самом деле играли не очень, то умудрялись выкатывать там 1:1, 2:1. Если честно, не знаю, могу за себя говорить: у меня настрой на каждый матч идёт один и тот же — что в Европе, что в чемпионате России. В Европе мы подходили, наверное, помимо «Легии», как аутсайдеры. Поэтому, думаю, так и выступили», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.