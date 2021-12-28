«Химки» объявили о назначении Габулова на должность генерального директора клуба

38-летний бывший известный российский футболист Владимир Габулов назначен на должность генерального директора подмосковных «Химок».



«Владимир Габулов — новый генеральный директор ФК «Химки». Владимир Борисович сменил на должности генерального директора клуба Сергея Анохина. Сегодня он приступил к выполнению обязанностей и официально был представлен сотрудникам клуба. Добро пожаловать!» — сообщает пресс-служба «Химок».

Напомним, последним местом работы Габулова был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Этим летом он объявил об уходе из команды.



Напомним, перед зимней паузой в РПЛ «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 18 матчах. Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев. Также в сферу интересов «Химок» входит и защитник московского ЦСКА Виктор Васин.