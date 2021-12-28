33-летний защитник «Реала» Марсело может завершить игровую карьеру, если не продлит контракт с «Королевским клубом», сообщает Marca.
По информации источника, некоторые представители руководства «Реала» хотят продлить контракт с бразильцем, который истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что к футболисту есть интерес на родине. Марсело хотели подписать «Флуминенсе», воспитанником которого игрок и является, и «Ботафого».
Марсело играет за «Реал» с 2007 года, куда перешёл из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. За это время он провёл 533 матча в «сливочной» футболке, забил 38 голов и отдал 101 результативную передачу. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры бразилец принял участие в трёх матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 21-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал»:
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