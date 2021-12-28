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«Кристал Пэлас» дома разгромил «Норвич» в матче 20-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» дома разгромил «Норвич» в матче 20-го тура АПЛ
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Сегодня, 28 декабря, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Норвич Сити». Хозяева одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте пенальти в ворота «канареек» реализовал нападающий Одсонн Эдуард.

Эдуард открывает счёт в матче:

На 38-й минуте форвард Жан-Филипп Матета удвоил преимущество «орлов», ему ассистировал Эдуард.

Матета забивает в ворота «Норвича»:

Через четыре минуты полузащитник Джеффри Шлупп довёл счёт до разгромного, голевой пас оформил Эдуард.

Гол Шлуппа:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пол Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервным рефери выступал Джон Брукс.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Эдуард – 8' (пен)   2:0 Матета – 38'   3:0 Шлупп – 42'

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