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Шесть футболистов «Салернитаны» заразились коронавирусом

Шесть футболистов «Салернитаны» заразились коронавирусом
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«Салернитана» на официальном сайте сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Результаты тестов на коронавирус ещё двух футболистов оказались положительными. Таким образом, общее количество заражённых игроков достигло шести.

Напомним, ранее «Салернитана» не смогла вылететь на матч 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» из-за коронавируса в команде. Игра не была перенесена, а клубу присудили техническое поражение со счётом 0:3. Также появилась информация, что «Салернитану» исключат из Серии А, если клуб не найдёт покупателя до 31 декабря.

«Салернитана» набрала 8 очков в 18 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Интер» (46).

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