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Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Гинтер объявил, что покинет клуб летом 2022 года

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Гинтер объявил, что покинет клуб летом 2022 года
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27-летний защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер сообщил, что покинет клуб в качестве свободного агента в июне 2022 года.

«Я не буду продлевать контракт с «Боруссией». Начну новую главу в своей карьере, решение уже принято», — приводит слова Гинтера журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в услугах Гинтера заинтересованы «Бавария», «Реал» и «Барселона».

Напомним, Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В нынешнем сезоне Гинтер принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. В составе сборной Германии Гинтер — чемпион мира (2014) и обладатель Кубка конфедераций (2017).

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