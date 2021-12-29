Источник: ЦСКА выиграл у «Венеции» борьбу за Кюизанса
Поделиться
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Todofichajes.
По информации источника, армейцы предложили 22-летнему французу более выгодный в финансовом плане контракт, чем «Венеция», которая, по сообщениям СМИ, также проявляет интерес к Микаэлю. Именно более выгодное финансовое предложение убедило Кюизанса переехать в Россию. ЦСКА заплатит за футболиста около € 10 млн.
В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Новость по темеВ ЦСКА прокомментировали интерес к Кюизансу
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
18:06
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:34
-
17:15
-
17:13
-
16:53
-
16:11
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:54
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:09
-
13:09
-
12:50
Партнерский контент