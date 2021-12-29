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Источник: ЦСКА выиграл у «Венеции» борьбу за Кюизанса

Источник: ЦСКА выиграл у «Венеции» борьбу за Кюизанса
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Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, армейцы предложили 22-летнему французу более выгодный в финансовом плане контракт, чем «Венеция», которая, по сообщениям СМИ, также проявляет интерес к Микаэлю. Именно более выгодное финансовое предложение убедило Кюизанса переехать в Россию. ЦСКА заплатит за футболиста около € 10 млн.

В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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