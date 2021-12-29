Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом 2021 года в Грузии
Поделиться
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболиста Грузии в 2021 году, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Напомним, Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Кварацхелии заинтересованы такие английские клубы, как «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» и «Саутгемптон».
Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
18:06
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:34
-
17:15
-
17:13
-
16:53
-
16:11
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:54
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:09
-
13:09
-
12:50
Партнерский контент