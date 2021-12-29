Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом 2021 года в Грузии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболиста Грузии в 2021 году, сообщает пресс-служба казанского клуба.



Напомним, Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.



Ранее сообщалось, что в услугах Кварацхелии заинтересованы такие английские клубы, как «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» и «Саутгемптон».



Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).