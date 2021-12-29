«Интер» поборется с «Ювентусом» за второго бомбардира «Сассуоло» Скамакку

Миланский «Интер» может побороться с туринским «Ювентусом» за нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «Сассуоло» не хочет отпускать игрока зимой и склоняется к летнему трансферу. «Интер» может опередить «Ювентус», предложив кого-то из своих футболистов в обмен. В сделку могут быть включены нападающий Андреа Пинамонти или защитник Лоренцо Пирола.

Ранее сообщалось, что «зебры» заинтересовались 22-летним итальянцем. Речь идёт об аренде нападающего с правом выкупа. Скамакка забил шесть голов в текущем сезоне Серии А. Он второй бомбардир «Сассуоло». Лидером Серии А является миланский «Интер», набравший 46 очков в 19 матчах.