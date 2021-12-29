Источник: Соуза покинул пост главного тренера сборной Польши

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза подал в отставку, сообщает Globo Esporte.



По информации источника, тренер принял решение уйти из национальной команды и заплатил неустойку в размере € 300 тыс. Ожидается, что в ближайшее время Соуза возглавит «Фламенго». Соглашение португальского специалиста с бразильским клубом будет рассчитано на два года.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.



Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее португальский специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.