Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Соуза покинул пост главного тренера сборной Польши

Источник: Соуза покинул пост главного тренера сборной Польши
Комментарии

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза подал в отставку, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, тренер принял решение уйти из национальной команды и заплатил неустойку в размере € 300 тыс. Ожидается, что в ближайшее время Соуза возглавит «Фламенго». Соглашение португальского специалиста с бразильским клубом будет рассчитано на два года.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее португальский специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.

Новость по теме
Почётный президент Польского футбольного союза: Соуза поставил деньги выше порядочности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021