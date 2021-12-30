Паулу Соуза возглавил «Фламенго»

Паулу Соуза назначен на пост главного тренера «Фламенго», сообщает пресс-служба бразильского клуба. Соглашение португальского специалиста с командой рассчитано на два сезона.
Ранее Соуза расторг контракт с Польским футбольным союзом (PZPN). Специалист работал в сборной Польше с января 2021 года. Ранее Соуза работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.
На данный момент сборная Польши осталась без главного тренера. Польской национальной команде предстоит встретиться со сборной России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
«Фламенго» в 38 матчах набрал 71 очко и занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии сезона 2021 года.
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