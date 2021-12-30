В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к хавбеку брестского «Динамо» Орешкевичу
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе красно-белых к полузащитнику брестского «Динамо» Ярославу Орешкевичу.
«Разумеется, это фантазии. «Спартак» не интересовался и не интересуется этим футболистом», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее сообщалось, что руководство российского клуба уведомило его нынешнюю команду о желании заполучить хавбека в свои ряды и готово в ближайшее время начать соответствующие переговоры.
«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.
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