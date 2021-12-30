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Генеральный директор «Шахтёра» рассказал, почему Роберто де Дзерби стал тренером горняков

Генеральный директор «Шахтёра» рассказал, почему Роберто де Дзерби стал тренером горняков
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о выборе нового главного тренера перед началом текущего сезона.

«При выборе любого тренера у нас есть свои критерии. Тренер должен быть мотиватором, он должен уметь работать с молодыми футболистами, и главное – он должен исповедовать атакующий футбол. Это три главных фактора, которым должен соответствовать тренер. Де Дзерби соответствует всем трем категориям. И соответствует, как я считаю, на очень хорошем уровне.

Если мы посмотрим и проанализируем эти три составляющих, то сложно себе представить лучшего мотиватора, чем он, и об этом все говорят и все пишут. С точки зрения атакующего футбола: если вспомнить, какой футбол показывал «Сассуоло», когда он уходил, и то, что он сейчас пытается привить нашей команде, – тоже соответствует тому, о чем мы говорим. Притом что с любым соперником он хочет играть первым номером, независимо от его уровня. То, что он работает с молодежью, тоже подчеркивает его силу, его понимание и умение с ней работать, потому что наша политика направлена на то, чтобы всегда подтягивать молодых ребят, а он с этим прекрасно справляется», — цитирует Палкина пресс-служба горняков.

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