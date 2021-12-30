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Александр Ломовицкий сделал заявление после ухода из «Спартака», Алекс Крал отреагировал

Александр Ломовицкий сделал заявление после ухода из «Спартака», Алекс Крал отреагировал
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Полузащитник Александр Ломовицкий, перешедший из «Спартака» в «Рубин», выступил с заявлением в своём «инстаграме».

«Я в «Спартаке» с 8 лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнёрам по команде за всё! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг. «Рубин», — написал Ломовицкий.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Ломовицкого.

На пост Александра отреагировал полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Алекс Крал, перешедший в лондонский клуб «Спартака» на правах аренды. В комментарии чех написал: «Удачи, брат».

23-летний Ломовицкий — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и с тех пор принял участие в 46 матчах, в том числе в 21 встрече этого сезона.

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