Червиченко — о трансфере Классена: «Спартак» соревнуется с «Локо» в абсурдности

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в стан красно-белых защитника австрийского «Тироля» Леона Классена.
«Кажется, что «Спартак» участвует в другом чемпионате. Либо соревнуются, кто с «Локомотивом» абсурднее исполнит. Как Леон поможет «Спартаку» против ЦСКА или «Динамо»? Видимо, красно-белые вдохновились «Динамо» и хотят развивать молодёжь, но это не очень возможно. Но это не усиление прямо сейчас. Честно, я не уверен, что это вообще усиление. Ровно как и Хлусевич. «Спартак» не даёт людям прогрессировать, зачастую мы, наоборот, видим регресс. Не очень понимаю этот трансфер», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провел за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодёжную сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леона в € 700 тыс.
- 30 декабря 2021
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