Хави попросил руководство «Барселоны» подписать Морату

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Альваро Морате, выступающему на правах аренды за «Ювентус». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави уже общался с 29-летним испанцем и попросил руководство каталонского клуба подписать его.
В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 30 декабря 2021
-
19:59
-
19:34
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:07
-
18:30
-
18:17
-
17:57
-
17:42
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
16:59
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:18
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:33
-
15:28
-
15:10
-
15:02
-
14:46
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:23