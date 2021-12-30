Хави попросил руководство «Барселоны» подписать Морату

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Альваро Морате, выступающему на правах аренды за «Ювентус». Об этом сообщает Marca.



По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави уже общался с 29-летним испанцем и попросил руководство каталонского клуба подписать его.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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