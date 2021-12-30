Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Барселона» не продлит контракт с Дембеле

Источник: «Барселона» не продлит контракт с Дембеле
Комментарии

Каталонская «Барселона» не продлит контракт с полузащитником Усманом Дембеле. Об этом сообщает журналист Джерард Ромеро в своём «твиттере».

По информации источника, каталонский клуб не смог договориться с 24-летним хавбеком об условиях нового договора, переговоры сорвались.

24-летний Дембеле выступает за испанскую команду с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в пяти матчах испанской Ла Лиги, отметившись двумя голевыми передачами. Действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона.

Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (Кубок Испании, 5 января) и «Гранадой» в чемпионате (8 января).

Новость по теме
«Ньюкасл» готов заплатить «Барселоне» € 20 млн за Юмтити
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021