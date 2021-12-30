Источник: «Барселона» не продлит контракт с Дембеле

Каталонская «Барселона» не продлит контракт с полузащитником Усманом Дембеле. Об этом сообщает журналист Джерард Ромеро в своём «твиттере».



По информации источника, каталонский клуб не смог договориться с 24-летним хавбеком об условиях нового договора, переговоры сорвались.

24-летний Дембеле выступает за испанскую команду с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в пяти матчах испанской Ла Лиги, отметившись двумя голевыми передачами. Действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона.



Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (Кубок Испании, 5 января) и «Гранадой» в чемпионате (8 января).