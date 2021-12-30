Калиниченко — о трансферах «Спартака»: никакой борьбы за титулы в ближайшие годы не будет

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал последние трансферы команды.



«А сейчас коротко моё мнение о трансферной кампании «Спартака». Трансферный рынок вздрогнул! Свинов, Хлусевич, Классен, Пруцев… Все как один сложившиеся мастера кожаной сферы. С ними в любые турниры за титулами, да… Ребят, расходимся, нас опять обманули (в оригинале используется более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Никакой борьбы за титулы в ближайшие годы не будет. Идёт «оптимизация» и «импортозамещение».



Нам показан вектор, на который будет опираться руководство. А именно-молодые, перспективные футболисты с российским паспортом. На чём основываюсь? Извольте. Давайте вспомним, сколько молодых и перспективных было в последнем чемпионском составе? Навскидку вспоминаю только Зобнина. Остальные были опытные, проверенные и достаточно качественные, мотивированные бойцы и мастера. Из того, что помню я, в бытность игроком, чемпионство в 2000 и 2001 году мы брали, имея в составе молодых меня, Безродного и чуть позже Митрески. Остальные были опытные, проверенные бойцы-мастера. Я говорю про основную обойму, на которую выпадала основная нагрузка.



И теперь навскидку вспоминаю лишь 2 случая чемпионства, которое было добыто молодёжью. Это «Пионерский отряд Ярцева» (но прям с оговорками!) и аномальный, хулиганский «Лидс»!



Я это говорю к чему? А к тому, что, имея такую обойму, как сегодня имеет «Спартак» («второй по составу», да…), и те трансферы, которые мы видим, ни на какие титулы никто в руководстве и не рассчитывает. Сколько молодых футболистов играет в чемпионском «Зените»? Какие трансферы делают «бомжи», мы все видим. Но у них другие задачи, они мечтают покорить Европу. А предел наших мечтаний — это «стабилизация состава» и выстраивание клубной инфраструктуры. Поэтому говорю ещё раз — успокаиваем свои амбиции, наливаем новогодний бокал шампанского и наблюдаем за всеми дальнейшими действиями наших руководителей. Уж они точно знают, что нужно делать, мы-то уже должны привыкнуть…



Почему-то я прям успокоился. Ведь ничего не ждать — это прекрасно для психики. У тренерского штаба есть сборы, время что-то наиграть, всех проверить и к чему-то прийти. А я до начала весенней части чемпионата беру паузу с нервами. Обещаю не брызгать слюной, глядя на игру команды и на решения руководства. Мне всё уже понятно. Да и не только мне, полагаю. Хочу ошибаться, но пока не получается», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.